Air Astana оштрафовали за задержку рейсов

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Завершено расследования в связи с многочисленными обращениями граждан из-за продолжительных задержек рейсов и нарушения прав пассажиров. В итоге на авиакомпанию Air Astana наложен штраф. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председателем КГА Талгатом Ластаевым в оперативном порядке было проведено совещание с авиакомпанией Air Astana.

Авиакомпании было указано на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену ВС, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов.

По итогам совещания авиакомпанией Air Astana для обеспечения резерва было выделено отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов", - сообщили в ведомстве.

Как считают в комитете, АО "ФНБ "Самрук-Казына", как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний, необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

Здесь добавили, что 21 июля в целях укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами Алматы и Уральска при участии АО "Авиационная администрация Казахстана" и представителей авиакомпании.

"В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы-Мале, который был запланирован на 16 июля, в оперативном порядке в течение двух дней было проведено расследование.

По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные ч.1 ст.86 Закона РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 21 июля 2022 года в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (более 3 млн тенге)", - рассказали в КГА.

В ведомстве отметили, что к ним по состоянию на сегодняшний день поступило порядка 150 обращений. По каждому проводится работа, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним, ранее в Air Astana объяснили задержку рейса Алматы-Мале. Также стало известно, что будет проведено расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979878-air-astana-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysov/