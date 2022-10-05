Политолог Екатерина Шульман поблагодарила казахстанцев за доброе отношение к россиянам

Екатерина Шульман. Фото: facebook.com/Ekaterina.Schulmann

Российский политолог Екатерина Шульман поблагодарила казахстанцев за доброе отношение к приезжающим в нашу страну россиянам, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время своей лекции, проведенной пространством SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана, Шульман высказала благодарность власти и народу нашей страны.

"Спасибо государственной власти Казахстана и ее людям за их доброе, гуманное отношение к моим несчастным соотечественникам.

К тем людям, которые сейчас вынуждены бежать от войны, спасать свою жизнь и жизнь своих близких. Это тяжелое для нас время, и тем важнее встречать человеческое к себе отношение", – сообщила политолог.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе. Правительству Казахстана было поручено оказать содействие прибывающим в нашу страну россиянам.

Чтобы помочь россиянам с получением казахстанского ИИН, в Актобе был развернут экстренный ЦОН в спортивном центре, в Астане – расширены два ЦОНа, а в Алматы – развернули дополнительный ЦОН в "нижней" части города.

Россияне неоднократно благодарили казахстанцев за теплый прием. Прибывшие в страну россияне проводили субботники, а те граждане, которые находятся за рубежом, складывали в знак благодарности цветы у зданий посольств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991189-politolog-ekaterina-shulman-poblagodarila-kazahstantsev-za-dobroe-otnoshenie-k-rossiyanam/