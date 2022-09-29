Усиленный ЦОН экстренно развернули в спортцентре в Актобе (видео)
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В Сети появились кадры, снятые в спортивном центре, заполненном людьми. Отмечается, что здесь располагается новый усиленный ЦОН для приема приехавших в Казахстан граждан России и других иностранцев.
Видео было опубликовано в Telegram-канале российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак "Кровавая барыня". По словам автора, запись была сделана в одном из усиленных ЦОНов, принимающих иностранцев в городе Актобе.
Судя по кадрам, пункт приема граждан развернули в спортивном центре.
“Очень много желающих, ЦОНы не справляются. Поэтому людей автобусами свозят в спортивный центр. По ощущениям, россиян здесь процентов 90. Отношение к нам хорошее, все вежливые, предлагают помощь. Как я понял, тут работает гуманитарная миссия. Записался в список, потом ждал около часа, начали вызывать, выдали квиток, дождался, когда вызовут в микрофон, сама процедура получения ИИН занимает минут 5”, – рассказал один из приехавших в Казахстан россиян.
В записи сообщается, что людей возле обычных ЦОНов встречают сотрудники и направляют их в автобусы, которые едут к новым усиленным ЦОНам.
О том, что специальные ЦОНы в трех городах Казахстана сменили свои адреса, сообщило издание "Мой город".
Как объяснили изданию в "Правительстве для граждан", пункты приема иностранцев перебазировались во избежание очередей. Так, новые усиленные ЦОНы в Астане, Актобе и Уральске работают по следующим адресам:
- Астана, проспект Республики, 34;
- Актобе, улица Татеулы, 5;
- Уральск, улица Жангир хана, 160/4.
Чтобы получить ИИН нерезидента, иностранцам необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя);
- заявление.
Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990264-usilennye-tsony-ekstrenno-razvernuli-v-sporttsentre-v-aktobe-video/