Усиленный ЦОН экстренно развернули в спортцентре в Актобе (видео)

Экстренный ЦОН в Актобе. Кадр из видео: t.me/bloodysx

В Сети появились кадры, снятые в спортивном центре, заполненном людьми. Отмечается, что здесь располагается новый усиленный ЦОН для приема приехавших в Казахстан граждан России и других иностранцев.

Видео было опубликовано в Telegram-канале российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак "Кровавая барыня". По словам автора, запись была сделана в одном из усиленных ЦОНов, принимающих иностранцев в городе Актобе.

Судя по кадрам, пункт приема граждан развернули в спортивном центре.

“Очень много желающих, ЦОНы не справляются. Поэтому людей автобусами свозят в спортивный центр. По ощущениям, россиян здесь процентов 90. Отношение к нам хорошее, все вежливые, предлагают помощь. Как я понял, тут работает гуманитарная миссия. Записался в список, потом ждал около часа, начали вызывать, выдали квиток, дождался, когда вызовут в микрофон, сама процедура получения ИИН занимает минут 5”, – рассказал один из приехавших в Казахстан россиян.

В записи сообщается, что людей возле обычных ЦОНов встречают сотрудники и направляют их в автобусы, которые едут к новым усиленным ЦОНам.

О том, что специальные ЦОНы в трех городах Казахстана сменили свои адреса, сообщило издание "Мой город".

Как объяснили изданию в "Правительстве для граждан", пункты приема иностранцев перебазировались во избежание очередей. Так, новые усиленные ЦОНы в Астане, Актобе и Уральске работают по следующим адресам:

Астана, проспект Республики, 34;

Актобе, улица Татеулы, 5;

Уральск, улица Жангир хана, 160/4.

Чтобы получить ИИН нерезидента, иностранцам необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя);

заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990264-usilennye-tsony-ekstrenno-razvernuli-v-sporttsentre-v-aktobe-video/