"Нам все помогали": россиянин нашел необычный способ отблагодарить казахстанцев

Алексей Сибирский. Фото: instagram.com/alex4planet

Экоактивист из России Алексей Сибирский пригласил прибывших в Уральск соотечественников провести субботник на берегу реки. Откликнулись не менее 50 человек, передает "Мой город".

Алексей Сибирский приехал в Уральск, спасаясь от мобилизации. Он прибыл в Казахстан с супругой и двумя детьми.

Молодой человек родился в маленьком сибирском городе, большую часть жизни прожил в Красноярске. Какое-то время пробыл в Китае и работал тренером по баскетболу. Когда началась пандемия коронавируса, он с семьей уехал в Таиланд.

"Остались без работы и денег в чужой стране. Надеялись, что пандемия закончится, но она не заканчивалась. Тогда я начал думать и решил заняться тем, чем действительно хотел. Я стал собирать мусор, писать посты на тему экологии, показывать, как я убираю. Ко мне подключились волонтеры", - рассказывает Алексей.

По словам парня, он еще до объявленной мобилизации планировал посетить Казахстан и навестить друзей. Однако 21 сентября после указа Владимира Путина россиянин вместе со своей семьей спешно выехал в Уральск.

Алексей говорит, что был приятно удивлен добродушию и гостеприимству казахстанцев. В знак благодарности экоактивист решил организовать субботник и пригласил всех желающих присоединиться к акции.

"Нам все помогали, и я решил всех отблагодарить. Сначала хотел сделать детскую площадку, заметил, что есть такая проблема. Но потом понял, что это долго. Ведь сегодня ночью я с семьей улетаю в Алматы, где планирую остаться. Потом решил сделать то, что могу здесь и сейчас, пригласил всех, кто хочет помочь", - отметил молодой человек.

К нему присоединились около 50 человек, 90% из которых - россияне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990278-nam-vse-pomogali-rossiyanin-nashel-neobychnyy-sposob-otblagodarit-kazahstantsev/