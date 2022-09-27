Два ЦОНа расширили в Астане из-за наплыва россиян

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Столичные власти открывают дополнительные места в двух ЦОНах для оформления ИИН из-за наплыва российских мигрантов. Об этом на рассказала замдиректора филиала "Правительства для граждан" в Астане Динара Куанышева, передает корреспондент NUR.KZ.

Куанышева сообщила, что увеличилось количество обращений иностранных граждан в центры обслуживания населения.

"В этой связи государственная корпорация "Правительство для граждан" приняла решение открыть дополнительный сектор на 20 рабочих мест, находящийся по адресу: Сауран, 7; а также в здании "Нурлы жол", находящемся по адресу А-82, действует сектор миграционных услуг с 15 рабочими местами", — добавила она.

Спикер подчеркнула, что для получения услуги ИИН услугополучателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также нотариально заверенную доверенность при обращении третьим лицом.

Срок оказания услуги – 1 рабочий день.

Напомним, гигантскую очередь в ЦОН сняли на видео в Астане. Ранее сообщалось, что из-за большого наплыва иностранцев в нескольких регионах Казахстана открыли отдельные усиленные ЦОНы. Они появились в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989877-dva-tsona-rasshirili-v-astane-iz-za-naplyva-rossiyan/