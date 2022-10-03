"Мой путь составил шесть дней": россияне продолжают прибывать в Алматы (фото, видео)

Очередь в ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Российской Федерации продолжают приезжать в Алматы. Специально для них в Жетысуском районе организовали дополнительный ЦОН, где россиянам выдают казахстанский ИИН. Очередь в ЦОН растянулась на несколько десятков метров, посетители успевают здесь же и пообедать, и познакомиться, прежде чем обретут заветные 12 цифр, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают сотрудники ЦОНа, с каждым днем людей в очередях становится все больше. ЦОН развернули в минувшую пятницу, а за выходные, судя по всему, приезжих стало больше.

Очередь начинается далеко на улице – она огибает здание и возвращается к главному входу. Россияне не ропщут, терпеливо ожидая возможности дойти, наконец, до сотрудников и получить ИИН.

Очередь в ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Казани Артем отмечает, что это не первая его попытка получить ИИН. По каким-то причинам в первый раз ему вышел отказ. В Алматы он приехал ненадолго: свой путь он держит в Юго-Восточную Азию – на Бали.

Очередь в ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мой путь составил шесть дней. С ребятами скооперировались: я сам без машины, а ребята на машине. Мы переезжали границу в Челябинской области, 18 часов мы стояли в пробке. После пересечения границы нашли жилье в Костанае, где и переночевали, познакомились там еще с ребятами, и с ними я уже доехал до Алматы.

Там целая IT-компания, которая перевозит своих ребят. У них уже есть здесь работа, открыли здесь свой офис. А я потерял почти весь свой доход в России, смысла оставаться не было. К тому же, большие риски уйти туда, куда я не хочу", — говорит молодой человек.

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На родине он занимался видеопродакшном.

"У меня своя команда по производству видео, и после 21 сентября все контракты начали сыпаться, замораживаются проекты. Многие ребята отказываются работать, потому что не видят в этом смысла. Бюджеты падают, ребят забирают в армию и работы нет", — делится Артем.

Здесь он остановился в небольшом пансионате, где за 16 тысяч тенге снимает койко-место, но в стоимость входит еще и питание. На Бали он надеется и дальше заниматься любимым делом, но уже выходить на международный рынок. Со временем надеется перевезти жену и часть команды в Юго-Восточную Азию.

Россияне. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как и многие, Артем приятно удивлен отношением к приехавшим россиянам в нашей стране.

"Я приятно удивлен, что в Казахстане нас приняли очень хорошо. Начиная с границы, когда пограничники были очень вежливы, местные жители все очень отзывчивы, помогали с жильем. В Костанае мы видели волонтеров, кто приехал из России, спрашивали, нашли ли они жилье, предлагали помощь. Никакого негатива ни разу не встретили. Я очень благодарен казахстанцам за гостеприимство", — заключил он.

Обслуживание в ЦОНе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Конечно, большинство из приехавших – мужчины, причем совершенно разного возраста. Но есть и те, кто приехал с семьями и даже с маленькими детьми. Кто-то приехал на собственной машине – такие авто видно сразу, несмотря на то, что и самим казахстанцам принадлежит немало машин с российскими номерами. Кто-то забрал даже домашних животных.

Девушка с собачкой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Есть и молодые люди, которых мы едва не спутали с местными, но оказалось, что они приехали из Якутска. По понятным причинам, говорить о себе и своем переезде ребята отказались: часть россиян не слишком хочет рассказывать свою историю.

Плов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Местные жители успели подсуетиться: пригнали несколько кофемашин, расположили шатры, где продают еду, которую привозит кафе – плов, манты, куырдак, салаты, винегрет. Цены вполне доступные: 1000 тенге за плов, и манты – по 300 тенге за штуку. Кто-то продает SIM-карты. Одним словом, все необходимое под рукой.

Парень в очереди. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские строго следят за порядком, тщательно патрулируя территорию близ ЦОНа.

Молодого человека по имени Дмитрий мы встретили в этой огромной очереди. Он рассказал, что приехал из Московской области пару дней назад.

Россияне ждут очереди. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Повестку мне не успели принести. Казахстан выбрал потому, что больше некуда было, куда билет "поймал". У меня никого здесь, я один. Семья в России, позже она ко мне присоединится. Здесь я транзитом, далее планирую в Мексику, нелегалом пересекать границу, сдаваться в политическое убежище. Больше некуда ехать.

Здесь остаться не вариант: это же страна, входящая в ОДКБ – если введут "уголовку" за уклонение, они (власти Казахстана – прим. ред.) будут выдавать. Я опасаюсь. Очень многих забрали уже (на войну – прим. ред.), у одного друга с работы всех забрали", — говорит Дмитрий.

Парень с девушкой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он старается говорить тихо, на вопрос, есть ли какие-то опасения уже в отношении своих сограждан, ответил, что да: "Не знаю, кому можно верить".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990813-moy-put-sostavil-shest-dney-rossiyane-prodolzhayut-pribyvat-v-almaty-foto-video/