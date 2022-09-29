Россияне оставляют цветы у посольства Казахстана в разных странах в знак благодарности (видео)

Цветы у посольства Казахстана в Москве. Фото: twitter.com/AleAstakhova

Россияне нашли необычный способ поблагодарить казахстанцев за гостеприимство - они оставляют в разных странах у посольства Казахстана цветы и плакаты с благодарностями, передает NUR.KZ.

Соответствующими фотографиями поделилась пользовательница Александра Астахова. В публикации она отметила, что согласовала свои действия с полицейскими.

"Цветы и плакат с благодарностью к посольству Казахстана отнесла. Была первая. Согласовала свои действия с полицейским и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам!" - написала женщина.

Она также ретвинула на свою страницу видео, как казахстанцы помогают россиянам, приехавшим в Казахстан после объявления мобилизации.

Букеты и плакаты в знак благодарности появились и у посольства Казахстана в Лондоне. Соответствующее видео прислала подписчица Instagram-паблику ZTB.

"Проживающие в этой стране граждане России оставляют у нашего посольства цветы, письма и плакаты в знак благодарности нашей стране, которая уже больше недели принимает россиян. На плакатах написаны слова благодарности и отмечается, что казахстанцы сейчас спасают россиян от участия в войне против Украины", - говорится в подписи к посту.

Помимо этого, в соцсетях появилось немало публикаций, в которых россияне, приехавшие в Казахстан, благодарят местных жителей.

"За Россией будущего должок, ребята. Нам есть чему поучиться у казахов", - говорится в одном из постов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990174-rossiyane-ostavlyayut-tsvety-u-posolstva-kazahstana-v-raznyh-stranah-v-znak-blagodarnosti-video/