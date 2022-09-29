Россияне оставляют цветы у посольства Казахстана в разных странах в знак благодарности (видео)
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Россияне нашли необычный способ поблагодарить казахстанцев за гостеприимство - они оставляют в разных странах у посольства Казахстана цветы и плакаты с благодарностями, передает NUR.KZ.
Соответствующими фотографиями поделилась пользовательница Twitter Александра Астахова. В публикации она отметила, что согласовала свои действия с полицейскими.
"Цветы и плакат с благодарностью к посольству Казахстана отнесла. Была первая. Согласовала свои действия с полицейским и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам!" - написала женщина.
Она также ретвинула на свою страницу видео, как казахстанцы помогают россиянам, приехавшим в Казахстан после объявления мобилизации.
Букеты и плакаты в знак благодарности появились и у посольства Казахстана в Лондоне. Соответствующее видео прислала подписчица Instagram-паблику ZTB.
"Проживающие в этой стране граждане России оставляют у нашего посольства цветы, письма и плакаты в знак благодарности нашей стране, которая уже больше недели принимает россиян. На плакатах написаны слова благодарности и отмечается, что казахстанцы сейчас спасают россиян от участия в войне против Украины", - говорится в подписи к посту.
Помимо этого, в соцсетях появилось немало публикаций, в которых россияне, приехавшие в Казахстан, благодарят местных жителей.
"За Россией будущего должок, ребята. Нам есть чему поучиться у казахов", - говорится в одном из постов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990174-rossiyane-ostavlyayut-tsvety-u-posolstva-kazahstana-v-raznyh-stranah-v-znak-blagodarnosti-video/