Минтруда: Прибывшим гражданам России не создаются особые условия

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр труда и соцзащиты населения Олжас Ордабаев на брифинге в СЦК рассказал, сколько россиян прибыли в Казахстан с целью трудоустройства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как регулируется процесс трудоустройства прибывших в Казахстан россиян.

"Самое главное – прибывшим гражданам России не создаются особые условия, это известно. К настоящему времени в Казахстане пребывает 353 тыс. граждан России, однако из них только 7 тыс. человек приехали для трудоустройства. Поэтому это не повлияет на наш рынок труда", – заверил Олжас Ордабаев.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, на сегодняшний день, по данным Единой информационной системы «Беркут», в Казахстане по разным целям (по частным делам, международные перевозки, по работе, по деловым целям, по туризму, на постоянное жительство, на учебу, транзит и иные цели) временно пребывает 353 тыс. граждан Российской Федерации, из них 6940 по работе.

При этом отмечается, что не все из находящихся на территории Казахстана граждан Российской Федерации прибыли в РК в сентябре текущего года. При этом ежедневно Казахстан покидают тысячи россиян, приехавших в страну по различным целям.

Напомним, ранее глава Министерства нацэкономики заявил, что на государственные рабочие места и в госкомпании казахстанцы будут трудоустраиваться в приоритетном порядке, тогда как частному сектору будет предоставлено право выбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990510-skolko-priehavshih-rossiyan-sobiraetsya-rabotat-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/