Автобусное сообщение восстановили из Самары и Тольятти в Уральск

Мужчина возле автобуса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Уральск снова будут ездить автобусы из двух российских городов – Самары и Тольятти. Первый автобусный рейс будет запущен сегодня, первого октября.

Несколько дней назад было приостановлено автобусное сообщение между Самарой и Уральском. Также не ходили и рейсовые автобусы из Тольятти в Уральск. Связано это было с ситуацией на границе – сообщалось, что неизвестные перевернули один из их автобусов и угрожали водителям.

Как сообщает региональное издание "Мой город", первого октября автобусы снова будут ездить между этими городами.

"Первого октября из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу и мы в свою очередь также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время", – рассказал начальник уральского автовокзала Талгат Бисекенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990572-avtobusnoe-soobschenie-vosstanovili-iz-samary-i-tolyatti-v-uralsk/