Приезжий из Москвы: До этого ни разу не был в Казахстане, о чем сейчас жалею

Тимур. Фото: diapazon.kz

В одной из актюбинских туркомпаний приезжим из России помогают с поиском жилья, работы, консультируют по вопросам оформления документов. Один из гостей, обустроившись в городе, тоже временно решил стать волонтером, передает "Диапазон".

Тимур из Москвы теперь помогает другим россиянам решить их проблемы с пребыванием в Казахстане. Молодой человек встречает их в офисе турфирмы.

По его словам, он 23 часа добирался до границы, еще 18 часов пробыл там. Сначала попал в Уральск, немного передохнув, отправился в Актобе. В городе он уже 4 дня.

"Нашли волонтерский центр, нас накормили, напоили, помогли с поиском жилья. В России я работал в крупной алкогольной компании, занимался развитием продаж, а до этого 13 лет проработал барменом. Поэтому сейчас ищу работу бармена на 5 дней, потом я уеду из Казахстана", - рассказал россиянин.

Пока работы нет, он решил помогать местным волонтерам и землякам с адаптацией на казахстанской земле, так как сам уже знает, где делать регистрацию, что такое ИИН.

"Казахстану большое спасибо за гостеприимство в эти дни. За все время пребывания я не встретил никакого негатива со стороны местного населения, все прохожие нам подсказывают, как добраться до магазина, например, где купить одежду.

Кстати, у вас очень большой выбор товаров и брендов, которые ушли из России. До этого я ни разу не был в Казахстане, о чем сейчас жалею, хотелось бы побывать у вас при других обстоятельствах", - отметил Тимур.

Еще один россиянин рассказал, что первую ночь в Актобе ночевал в коридоре гостиницы, его приютил охранник.

"Я работаю в России в сфере недвижимости, но сейчас продажи там упали. Приехали в Казахстан, сколько тут пробудем, пока не знаю. Жилье еще себе не нашли, первую ночь провели в коридоре гостиницы, нас приютил охранник", - поделился гость из России.

Напомним, ранее стало известно, что одна из туристических фирм в Актобе уже несколько дней приглашает к себе приезжих россиян, которые оказались без поддержки и информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990522-do-etogo-ni-razu-ne-byl-v-kazahstane-o-chem-seychas-zhaleyu-rossiyanin-stal-volonterom-v-aktobe/