"Нормальная практика": Куантыров о влиянии переехавших в Казахстан россиян на рынок труда

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства нацэкономики в кулуарах мажилиса заявил, что на государственные рабочие места и в госкомпании казахстанцы будут трудоустраиваться в приоритетном порядке, тогда как частному сектору предоставлено право выбора, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты – они поинтересовались, есть ли у кабмина антикризисный план по поводу того, куда граждане России будет трудоустраиваться.

В ответ Алибек Куантыров сообщил, что первоочередная задача правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы.

"При трудоустройстве приоритет будет отдаваться все-таки гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами: в сезонном, строительном секторе и так далее. Есть частный сектор, который может выбирать.

Что касается врачей – как я понял, там была нехватка врачей. Врачи квалифицированные, я думаю, что лишними не будут. Это, наоборот, хорошо для нашего здравоохранения", – заявил он.

Министр напомнил, что в рамках договора ЕАЭС предусмотрено свободное передвижение кадров.

"С другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же, согласно Налоговому кодексу РК. А в целом, с учетом роста экономики, с учетом новых инвестиций, релокации компаний, думаю, приток иностранной рабочей силы логичен, и это вполне нормальная практика", – резюмировал Куантыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990021-normalnaya-praktika-kuantyrov-o-vliyanii-pereehavshih-v-kazahstan-rossiyan-na-rynok-truda/