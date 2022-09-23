"Поезда ходят, автобусы ездят": МИИР о работе транспорта на фоне прибытия россиян

Станция вокзала. Иллюстративное фото: pexels.com

Руководитель пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанжигит Омархан на своей странице в Facebook рассказал о текущей ситуации на транспорте и дорогах.

Омархан подчеркнул, что главной темой последних дней стал переезд граждан России в соседние государства. К примеру, в соцсетях появляются сообщения о скоплении людей на пограничных переходах.

Изучив комментарии под постами, пресс-секретарь министерства сделал вывод, что эта тема привлекает большое внимание казахстанцев.

"Исходя из своего опыта знаю, что рано или поздно в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начнут поступать журналистские запросы, так как в зону ответственности нашего ведомства входят вопросы пассажирских автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок", – написал Жанжигит Омархан.

В связи с этим он рассказал о текущей ситуации на транспорте и дорогах.

"В настоящий момент вся транспортная инфраструктура в республике работает в штатном режиме. Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы.

Более того, вчера вечером в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый "Боинг", который авиакомпания SCAT получила за последние 1,5 месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов. До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 машинами.

На республиканских дорогах сейчас обстановка тоже обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе", – проинформировал пресс-секретарь МИИР.

Вместе с тем, как отметил Омархан, министерство всегда готово оперативно ответить на любые вопросы.

Ранее ситуацию с массовым прибытием россиян в Казахстан прокомментировали еще два министерства – иностранных и внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989384-poezda-hodyat-avtobusy-ezdyat-press-sekretar-miir-o-situatsii-na-transporte/