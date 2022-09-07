Зарплаты пожарных в Казахстане хотят приравнять к окладам работников КНБ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сотрудникам противопожарной службы в Казахстане планируют повысить уровень зарплаты. Об этом в ходе брифинга СЦК сообщил зампред Комитета противопожарной службы МЧС Дмитрий Титов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Титова, казахстанский пожарный в первый год работы получает зарплату порядка 115 тыс. тенге, а с максимальной выслугой 20 лет она составляет уже чуть более 200 тыс. тенге.

При этом штатная численность сотрудников противопожарной службы МЧС, добавил Титов, составляет порядка 19,5 тыс. человек.

"На сегодняшний день министерством принимаются все меры, чтобы решить вопрос увеличения заработной платы. Министр неоднократно говорил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Тем более, вы видели, после посещения Костанайской области президент сообщил, что необходимо в ближайшее время рассмотреть данный вопрос в правительстве. Уже завтра руководство министерства идет на прием к премьер-министру, где этот вопрос будет отработан и, соответственно, будут приняты какие-то решения", – поделился представитель комитета МЧС.

Сколь сильно вырастет доход у пожарных, Титов ответить не смог, однако добавил, что уровень их зарплаты хотят сравнять с окладами полицейских и сотрудников КНБ.

"Могу сказать одно: зарплаты планируется выровнять у всех структур силовых, то есть приравнять зарплату пожарного к зарплате сотрудника полиции, сотрудника КНБ, чтобы она была на одном уровне", – сообщил спикер.

Также Титов порассуждал о мотивации молодых людей – конкретно тех, кто хотел бы стать пожарным, но не согласен с размером их зарплаты.

"Все люди прекрасно понимают, что зарплата (пожарного – прим. ред.) не настолько большая. Люди хотят идти (в пожарные – прим. ред.), но, сталкиваясь с цифрами нашей зарплаты, конечно, у них немножко сомнения возникают", – отметил представитель МЧС.

За последнюю неделю страну охватила целая череда природных пожаров. Вспыхнувший огонь переполошил жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей. В последней даже побывал президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом.

Во вторник вспыхнули пожары в предгорье Алматы – их все уже благополучно потушили. А сегодня стало известно о задержании подозреваемого в поджоге.

На фоне последних событий МЧС обратилось к гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986693-zarplaty-pozharnyh-v-kazahstane-hotyat-priravnyat-k-okladam-politseyskih/