17 природных пожаров охватило Карагандинскую область. 10 из них еще не потушены (видео)

Фото с места ЧП: instagram.com/qaragandy_tjd

За прошедшие сутки в Карагандинской области разгорелось 17 природных пожаров, из них ликвидированы только 7. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

В регионе сохраняется жаркая погода, ситуацию с пожарами усугубляет сильный порывистый ветер.

"На контроле остаются 10 природных пожаров, из них один степной пожар площадью 300 га в районе населенного пункта Кызылтау Шетского района и 9 степных загораний площадью не более 50 га", – проинформировали в ДЧС.

На местах возгораний работает 279 человек и 78 единиц техники ДЧС, добровольных пожарных формирований, местных исполнительных органов и лесничеств.

В ведомстве казахстанцев вновь призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности, не поддаваться панике и в случае необходимости звонить по номерам 101 и 102.

Напомним, масштабные природные пожары уже несколько дней бушуют в Костанайской области. Здесь объявлена ЧС местного масштаба. Регион посещал глава государства.

Кроме того, сразу несколько пожаров произошло накануне в Алматы: в первой половине дня на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава. Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Тем же вечером пожар на Кок-Тобе ликвидировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986506-17-prirodnyh-pozharov-proizoshlo-v-karagandinskoy-oblasti-10-iz-nih-esche-ne-potusheny-video/