Пожар в Алматы: полицейские задержали мужчину с видео

Пожар на Кок-Тобе. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Подозреваемого в разведении костра во время вчерашнего пожара на Кок-Тобе задержали в Алматы, сообщили в официальном Тelegram-канале пресс-службы МВД РК Polisia.kz.

Как заявили стражи порядка, с помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе.

Это гражданин 1968 года рождения.

Подчеркивается, что он признался в разведении костра.

"Он признался в разведении костра. Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и якобы хотел разогреть себе консервы, однако когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня", - говорится в сообщении ДП.

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, вчера в Алматы произошли несколько пожаров. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Вскоре в соцсетях появилось видео, как мужчина стоит возле разгорающегося костра. Это произошло в то время, когда горел склон Кок-Тобе. Участника видео начали искать полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986657-pozhar-na-sklone-kok-tobe-v-almaty-politseyskie-zaderzhala-muzhchinu-s-video/