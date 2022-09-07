Пожар в Алматы: полицейские задержали мужчину с видео
Опубликовано:
Подозреваемого в разведении костра во время вчерашнего пожара на Кок-Тобе задержали в Алматы, сообщили в официальном Тelegram-канале пресс-службы МВД РК Polisia.kz.
Как заявили стражи порядка, с помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе.
Это гражданин 1968 года рождения.
Подчеркивается, что он признался в разведении костра.
"Он признался в разведении костра. Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и якобы хотел разогреть себе консервы, однако когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня", - говорится в сообщении ДП.
В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, вчера в Алматы произошли несколько пожаров. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).
Вскоре в соцсетях появилось видео, как мужчина стоит возле разгорающегося костра. Это произошло в то время, когда горел склон Кок-Тобе. Участника видео начали искать полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986657-pozhar-na-sklone-kok-tobe-v-almaty-politseyskie-zaderzhala-muzhchinu-s-video/