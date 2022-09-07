Началась эвакуация жителей из-за природного пожара в ВКО

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Началась эвакуация жителей села Каменный карьер, расположенного в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

В ведомстве отметили, что в Глубоковском районе возле села Каменный карьер спасатели, местные исполнительные органы, лесники, военные и полиция продолжают бороться с возгоранием сухой травы и кустарника на предварительной площади 60 га.

Погодные условия мешают работе по ликвидации пожара. Температура воздуха составляет +35 градусов, ветер, порывы до 15 м/с.

"На данный момент принято решение об эвакуации людей из жилых домов, ориентировочно, это около 50 человек. В ликвидации пожара задействованы около 500 человек и более 50 единиц техники", - отметили в ДЧС ВКО.

Напомним, ранее стало известно, что в регионе из-за сильного природного пожара закрыли трассу Горная Ульбинка - Каменный карьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986646-nachalas-evakuatsiya-zhiteley-iz-za-prirodnogo-pozhara-v-vko/