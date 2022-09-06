Пожар на Кок-Тобе в Алматы ликвидировали (видео)

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Пожар в Медеуском районе Алматы ликвидировали. Как сообщили в Департаменте по ЧС города, пожар локализовали в 20:22, потушили в 20:35. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"6 сентября в 18:58 сводный отряд ДЧС города Алматы по реагированию на природные пожары был направлен по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова около дома78.

По прибытии обнаружено загорание участков склона горы на предварительной площади 3 гектара, незамедлительно были наращены силы и средства служб взаимодействия города. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток", - рассказали в ДЧС.

Принятыми оперативными мерами в 20:22 достигнута полная локализация. В 20:35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и поливомоечных машин и 130 человек личного состава.

"Оперативными действиями пожарных подразделений не допущено распространения огня на смотровую площадку и парк "Кок-Тобе", - добавили в ДЧС.

В ликвидации пожара на Кок-Тобе также принимал участие личный состав полиции Алматы. Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, в обеспечении правопорядка на месте тушения пожара сухостоя были задействованы патрульные полицейские, участковые инспекторы полиции, бойцы СОБР.

"В приоритетные задачи наших сотрудников входит эвакуация работников, посетителей парка "Кок-Тобе" и объектов общепита. Кроме того, экипажами патрульной полиции обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту возгорания, а также осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Вместе с тем, в целях избежания фактов мародерства на объектах, прилегающих к месту пожара, усилена их охрана сотрудниками полиции", - рассказал Начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Напомним, сегодня в Алматы произошли сразу несколько пожаров - в первой половине дня на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава. Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2. Ближе к вечеру загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986478-pozhar-na-kok-tobe-v-almaty-likvidirovali/