Токаев встретился с личным составом подразделений МЧС. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с личным составом подразделений МЧС в Костанайской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Глава государства встретился с личным составом подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям", – говорится в официальном сообщении.

Президент поблагодарил огнеборцев за проявленное мужество и сообщил, что они будут представлены к премиям и наградам.

"Всем пожарникам, всем огнеборцам, за мужество, проявленное во время этой чрезвычайной ситуации, все вы будете представлены к наградам, премиям. И будут приняты самые серьезные меры по повышению материального довольствия – обеспечение жильем, создание условий для подготовки кадров", – завил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986234-tokaev-vstretilsya-s-lichnym-sostavom-podrazdeleniy-mchs/