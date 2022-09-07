Эколог: От 70 до 150 лет понадобится на восстановление экосистемы Костанайской области

Последствия пожара в Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Георгий Шаповалов

Министерство экологии пока не начало подсчитывать ущерб от природных пожаров в Костанайской области, однако экологи считают, что на восстановление экосистемы региона уйдет не менее 70 лет, передает сайт телеканала КТК.

С начала сентября в Костанайской области бушуют природные пожары, которые иначе как экологической трагедией не назовешь.

Хвойные леса в степи – само по себе редкое явление. Здесь обитало множество краснокнижных птиц и животных.

Сейчас от зеленого массива остался только черный пепел. Во время пожара заживо сгорели и его обитатели. Экосистема разрушена, ведь уничтожена почти половина лесного фонда области.

"Погибли такие ценные биоресурсные виды, как лоси, косули, хищные млекопитающие. В Аманкарагайском бору гнездились редкие хищные виды птиц, которых остались единицы, это крупные орлы, такие как степные могильники, орланы-белохвост и другие. Конечно, это огромная трагедия не только для вот такого региона, а в целом высокая такая потеря биологического разнообразия", – объясняет доктор биологических наук Татьяна Брагина.

Чтобы вырастить только деревья, необходимо от 10 до 15 лет. Но редкие животные не сразу вернутся в новый лес.

Экологи сокрушаются: в последний раз крупный пожар произошел в 2004-м. Тогда в Аманкарагайском бору сгорели 3 тысячи гектаров. Высаженные после этого деревца едва достигли зрелого возраста. И, вот, снова пожар. Только на этот раз в десятки раз больше – 43 тысячи гектаров.

"Должно какое-то время пройти. Ежегодно лесхозами акиматов проводится посадка деревьев. В будущем они включат эти территории в план и заново будут высаживать саженцы. В целом обратно восстановить полную экосистему леса необходимо 70-150 лет", – делится экологический эксперт Сакен Дилдахмет.

По словам активистов, лесные хозяйства государство совсем не финансирует. Хотя им в степной стране обязаны уделять самое пристальное внимание. Но с тех пор, как лесхозы в начале 2000-х передали в управление акиматам, они приходили в упадок, заявляют экологи. Поэтому в стране стремительно сокращаются не только лесные угодья, но и число людей, которые хотели бы там работать.

"Практически у них маттехбаза устарела. Во вчерашнем пожаре практически лесхозы не справились. Потому что у них нет нужной техники для тушения пожара, для обнаружения пожара.

Второе – заработная плата очень низкая. Например, каждый лесник в среднем получает 50-60 тысяч тенге. Вы попробуйте жить на эту зарплату. В Казахстане каждый год браконьеры, летом пожары, дикие животные – риск большой. И в третьих, сегодня практически не осталось кадров", – добавил Дилдахмет.

Лесной пожар в Костанайской области тушат уже четыре дня. По последним данным, ликвидировано 29 очагов. Еще пять – действующие. Пока огонь полностью не потухнет, подсчитывать ущерб и наводить порядок никто не будет.

"Сейчас мы ждем, когда пойдет дождь, чтобы он помог нам полностью ликвидировать пожар. После того, как все будет полностью ликвидировано, еще где-то месяц, может, меньше нужно ждать, чтобы полностью прекратилось задымление. И только потом необходимо полностью расчистить территорию, где произошел пожар", - проинформировал руководитель пресс-службы Минэкологии Олжас Беркинбаев.

Еще несколько лет займет восстановление почвы, говорят специалисты. И лишь после этого можно будет приступать к высадке новых саженцев. Точных сроков в Минэкологии назвать сейчас не могут. И пока лес тлеет, никаких цифр власть не дает.

На самые главные вопросы - каков нанесенный ущерб, сколько будет стоить восстановление леса и какое ведомство этим будет заниматься - ответов пока тоже нет. Известно лишь, что сейчас лесные угодья находятся в ведении местного акимата. Всего в Костанайской области 11 лесных хозяйств.

Источник: КТК

Напомним, в результате пожаров в Костанайской области пострадали 11 человек, 1 человек погиб. Огонь уничтожил и повредил более 90 домов в двух селах.

Вчера в МЧС заявили, что угроза населенным пунктам уже снята, открытого горения нет. Но о полной ликвидации пожаров пока речи нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986511-ekologi-ot-70-do-150-let-ponadobitsya-na-vosstanovlenie-ekosistemy-kostanayskoy-oblasti/