Гуманитарную помощь для погорельцев Костанайской области отправили из Алматы (фото)
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Алматинский маслихат отправил порядка 20 тонн гуманитарной помощи на сумму около 15 млн тенге. Об этом рассказал депутат маслихата города Станислав Канкуров, передает корреспондент NUR.KZ.
В грузовик загружают разного рода товары – матрасы, подушки, постельное белье, рис, муку, соль.
"Алматы приступил к оказанию помощи жителям Костанайской области, активно принимает участие партия Amanat. Сегодня ночью ушло несколько фур, сейчас уходит вторая партия фур", – говорит депутат.
Сейчас в этой фуре находится 20 тонн гуманитарной помощи: это постельные принадлежности, нескоропортящиеся продукты, гигиенические наборы и вода", – рассказал Канкуров.
Он выразил соболезнования жителям Костанайской области в связи со случившимся и отметил, что алматинцы готовы помогать и дальше, пока ситуация не нормализуется.
В целом из Алматы сегодня отправится порядка 10 фур гуманитарной помощи, говорит депутат.
Помощь собирают в разных районах города. Кроме того, помощь от рядовых жителей Алматы собирают и волонтеры.
"Пенсионеры приходят, приносят последнее. Бывает иногда тяжело, иногда хочется сказать "Оставьте себе. – Нет, мы хотим помочь". Много молодых, что радует. Много молодежи, кто откликается, и никто не хочет афишировать свое имя. Наши обычные сограждане приходят, помогают", – говорит волонтер организации "Я – алматинец" Карлыгаш Исабекова.
Вещи пока не принимают, так как их нужно сортировать.
"Но, возможно, в будущем вещи понадобятся. Пока нужны продукты с долгим сроком хранения. Сбор денег мы не ведем, никакие переводы нам не нужны. Всем хотела посоветовать проверять организацию и отправлять деньги только проверенным лицам", – говорит Карлыгаш.
Помогают и крупные организации, говорит она. Например, сегодня ожидается поставка полтонны моющих средств. Сбор "Я - алматинец" ведет в бизнес-центре Amanat по адресу: Макатаева, 127Б.
Еще один пункт сбора помощи располагается в Depo Evolution Park на Гоголя – Байтурсынова.
"Сбор гуманитарной помощи мы начали вчера: и жители приходили, и предприниматели приезжали. Вчера мы четыре фуры заполнили, две из них выехали, сегодня еще три фуры выезжают. И сейчас мы заполняем еще одну фуру, потому что поток желающих (помочь – прим. ред.) очень большой.
Наши волонтеры, молодежь, фасуют вещи. В общей сложности собрали около 5-10 тонн помощи. К нам приходят жители среднего возраста, приносят вещи. Но большие объемы привозят предприниматели: начиная от питания, заканчивая водой, бытовой химией. Вчера мы грузили четыре тонны сливочного масла", – рассказал Азиз Кажденбек, директор госфонда развития молодежной политики.
Сбор помощи организовали в Алматы и Нур-Султане.
Напомним, в результате пожаров к Костанайской области пострадали 10 человек, один человек погиб. МЧС не исключает версию поджога.
Между тем сельчане, пострадавшие от пожара, рассказали о своих потерях из-за стихии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986206-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-pogoreltsev-kostanayskoy-oblasti-otpravili-iz-almaty-foto/