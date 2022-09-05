Какой ущерб пожары нанесли посевам в Костанайской области, рассказали в МСХ

Фото с места ЧП: пресс-служба МЧС РК

Лесные пожары в Костанайской области нанесли незначительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур – массового уничтожения полей в результате ЧП не произошло, сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

По данным ведомства, в Карабалыкском районе огнем было охвачено 15 га зерновых и 2 га льняных посевов. В Мендыкаринском районе уничтожен 1 га уборочных площадей зерна.

"Пострадало меньше 0,1% от общей площади посевов в Костанайском регионе, которые составляют 5,3 млн га. Аграрии области в этом году засеяли 3,9 млн га зерновых и зернобобовых, 3,5 млн га пшеницы и 749,1 тыс. га масличных культур", – проинформировали в МСХ.

Отмечается, что на 3 сентября в регионе уже было убрано 1,8 млн га, или 45,3% от площади сева, собрано – 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

"Министерство сельского хозяйства РК достоверно заявляет, что стихийное бедствие в Костанайской области никак не отразится на продовольственной безопасности Казахстана, прогнозируемой урожайности, а также исполнении экспортных договоренностей", – заверили в министерстве.

Напомним, ранее в МЧС представили актуальные данные о тушении пожаров в Костанайской области: к борьбе с огнем привлечены 6 вертолетов, 1 самолет, 5 пожарных поездов и более 2,5 тыс. человек.

В результате ЧП пострадали 10 человек, один человек погиб.

Между тем в МЧС не исключают версию об умышленном поджоге: сейчас проводится дознание на предмет возможных причин возгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986117-kakoy-uscherb-pozhary-nanesli-posevam-v-kostanayskoy-oblasti-rasskazali-v-msh/