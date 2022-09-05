Гуманитарную помощь для погорельцев Костанайской области отправили из Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинский маслихат отправил порядка 20 тонн гуманитарной помощи на сумму около 15 млн тенге. Об этом рассказал депутат маслихата города Станислав Канкуров, передает корреспондент NUR.KZ.

В грузовик загружают разного рода товары – матрасы, подушки, постельное белье, рис, муку, соль.

Помощь Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Алматы приступил к оказанию помощи жителям Костанайской области, активно принимает участие партия Amanat. Сегодня ночью ушло несколько фур, сейчас уходит вторая партия фур", – говорит депутат.

Сейчас в этой фуре находится 20 тонн гуманитарной помощи: это постельные принадлежности, нескоропортящиеся продукты, гигиенические наборы и вода", – рассказал Канкуров.

Гуманитарная помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он выразил соболезнования жителям Костанайской области в связи со случившимся и отметил, что алматинцы готовы помогать и дальше, пока ситуация не нормализуется.

В целом из Алматы сегодня отправится порядка 10 фур гуманитарной помощи, говорит депутат.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Помощь собирают в разных районах города. Кроме того, помощь от рядовых жителей Алматы собирают и волонтеры.

Гуманитарная помощь от алматинцев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Пенсионеры приходят, приносят последнее. Бывает иногда тяжело, иногда хочется сказать "Оставьте себе. – Нет, мы хотим помочь". Много молодых, что радует. Много молодежи, кто откликается, и никто не хочет афишировать свое имя. Наши обычные сограждане приходят, помогают", – говорит волонтер организации "Я – алматинец" Карлыгаш Исабекова.

Карлыгаш Исабекова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вещи пока не принимают, так как их нужно сортировать.

"Но, возможно, в будущем вещи понадобятся. Пока нужны продукты с долгим сроком хранения. Сбор денег мы не ведем, никакие переводы нам не нужны. Всем хотела посоветовать проверять организацию и отправлять деньги только проверенным лицам", – говорит Карлыгаш.

Помогают и крупные организации, говорит она. Например, сегодня ожидается поставка полтонны моющих средств. Сбор "Я - алматинец" ведет в бизнес-центре Amanat по адресу: Макатаева, 127Б.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще один пункт сбора помощи располагается в Depo Evolution Park на Гоголя – Байтурсынова.

"Сбор гуманитарной помощи мы начали вчера: и жители приходили, и предприниматели приезжали. Вчера мы четыре фуры заполнили, две из них выехали, сегодня еще три фуры выезжают. И сейчас мы заполняем еще одну фуру, потому что поток желающих (помочь – прим. ред.) очень большой.

Наши волонтеры, молодежь, фасуют вещи. В общей сложности собрали около 5-10 тонн помощи. К нам приходят жители среднего возраста, приносят вещи. Но большие объемы привозят предприниматели: начиная от питания, заканчивая водой, бытовой химией. Вчера мы грузили четыре тонны сливочного масла", – рассказал Азиз Кажденбек, директор госфонда развития молодежной политики.

Сбор помощи в Depo Evolution Park. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сбор помощи организовали в Алматы и Нур-Султане.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в результате пожаров к Костанайской области пострадали 10 человек, один человек погиб. МЧС не исключает версию поджога.

Между тем сельчане, пострадавшие от пожара, рассказали о своих потерях из-за стихии.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986206-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-pogoreltsev-kostanayskoy-oblasti-otpravili-iz-almaty-foto/