Жителей еще одного села эвакуируют в Костанайской области

Последствия пожара в Костанайской области. Фото: Георгия Шаповалова

В МЧС РК поделились оперативной информацией по природному пожару в Костанайской области по состоянию на 11.00 часов 5 сентября. Как стало известно, жителей еще одного села сейчас эвакуируют. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, производится тушение на 5 участках (в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино). Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 - в селе Аманкарагай и 6 - в селе Озерное.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек из числа населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС). Один человек 1935 года рождения погиб.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства - 107 257 га.

В связи с угрозой населенным пунктам проведена эвакуация 1841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

"Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в населенный пункт из-за усиления ветра.

Пожар низовой, местами верховой, в связи с чем местными исполнительными органами проводится эвакуация населения из села Баганалы (351 человек, 111 дворов) в село Казанбасы", - рассказали в ведомстве.

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров.

Напомним, ранее сообщалось, что людей эвакуировали из села Озерное, северной части села Аманкарагай, сел Калинино и Лесное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986207-zhiteley-esche-odnogo-sela-evakuiruyut-v-kostanayskoy-oblasti/