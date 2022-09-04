Сбор гумпомощи для Костанайской области запустили в Алматы и Нур-Султане

Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы, а также столичная Ассамблея народа Казахстана объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших в результате пожаров в Костанайской области, передает NUR.KZ.

Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата, за организацию сбора гуманитарной помощи в Алматы ответственны волонтеры фронт-офиса Управления молодежной политики города совместно с государственным фондом молодежной политики, Управлением предпринимательства и инвестиций, а также районными акиматами.

"К сбору средств и необходимых продуктов питания, одежды и стройматериалов подключились предприниматели, районные акиматы. Сегодня в Костанайскую область отправятся четыре фуры с гуманитарной помощью. Мы собрали основные продукты питания – воду, сахар, масло, крупы, печенье, сухофрукты и др., а также одежду, школьные принадлежности, обувь для взрослых и детей", – сообщил глава Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Сбор гуманитарной помощи и набор волонтеров проводится с утра во всех восьми районах города, главным штабом сбора стал Depo Evolutions Park по адресу: улица Байтурсынова, 22 к1.

Ведется сбор продуктов питания, продуктов длительного хранения, медикаментов, средств гигиены, одежды и постельных принадлежностей.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

"Мы объединили городские волонтерские организации. Волонтеры фронт-офиса Управления молодежной политики, а также волонтеры госфонда молодежной политики из числа студентов работали на пунктах приема гуманитарной помощи. Жители мегаполиса также не остались в стороне. Нам приносят одежду, детское питание. В настоящий момент волонтеры ведут прием и занимаются отправкой фур в Костанайскую область", – добавил директор государственного фонда молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.

Руководство Управления молодежной политики Алматы призвало горожан присоединиться к акции и помочь пострадавшим семьям в Костанайской области. Для всех желающих оказать помощь, стать волонтером или помочь с обеспечением продовольствия организаторы просят звонить по телефону: +77074387733 – руководителю фронт-офиса волонтеров города Алматы Нурсултану Болатұлы.

Кроме того, алматинские волонтеры будут участвовать в восстановительных работах, а также организовывать специальные склады для сбора грузов в Костанайской области и вести работы по раздаче помощи населению.

Фото: акимат Алматы

Нур-Султан

На официальном сайте акимата города говорится, что столичная Ассамблея народа Казахстана собирается отправить гуманитарную помощь в Костанай.

Прием необходимых вещей начинается с 5 сентября.

Фото: сайт акимата города Нур-Султана

В связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области Дом дружбы города Нур-Султана (улица Момышулы, 24/9) открыл штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. Гуманитарную помощь направят на восстановление систем жизнеобеспечения, разрушенных домов и инфраструктуры.

"Мы, Ассамблея народа Казахстана, считаем своим гражданским долгом помочь жителям Костанайской области, призываем земляков не оставаться в стороне и оказать посильную помощь. Мы всегда готовы внести свой вклад в общее доброе дело!" – говорится в сообщении столичной Ассамблеи.

Фото: сайт акимата города Нур-Султана

По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) можно обратиться к координатору для приема предметов первой необходимости по телефонам:

+7 702 481 20 38;

+7 701 466 0345.

Ранее был определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре. С банковскими реквизитами можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986112-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-kostanayskoy-oblasti-zapustili-v-almaty/