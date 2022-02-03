Прием утилизационных платежей возобновили в Казахстане

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АО "Жасыл Даму" возобновило работу системы по приему утилизационных платежей, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

В настоящее время, как отметили в правительстве, оплата от производителей и импортеров принимается в полном объеме.

С 24 января 2022 года оплата утилизационных платежей производится на новые реквизиты АО "Жасыл Даму" в банках второго уровня.

С момента передачи функции ТОО "Оператор "РОП" в АО "Жасыл Даму" выдано 865 сертификатов об оплате утилизационных платежей.

Напомним, в ходе своего выступления в мажилисе 11 января президент страны высказался о работе "Оператора РОП": Токаев заявил, что она "вызывает много вопросов" и поручил правительству прекратить деятельность компании по утильсбору.

Позже министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане появится государственный оператор для работы по утильсбору, также будут пересмотрены коэффициенты.

Вскоре правительство Казахстана приняло постановление в отношении "Оператора РОП". Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".

В связи с передачей функций и активов компании "Оператор РОП" в государственную собственность прием машин на утилизацию был временно приостановлен.

28 января в "Жасыл даму" также сообщили о временной приостановке утильсбора. Объяснялось это тем, что "Оператор РОП", в отношении которого проводилась проверка, еще не передал все свои функции по администрированию расширенных обязательств производителей.

1 февраля главой компании "Жасыл даму" была назначена Жанат Самат.

Накануне глава МЭГПР Сериккали Брекешев в мажилисе заявил, что в ближайшее время будут утверждены новые ставки утильсбора на автомобили и сельхозтехнику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954382-priem-utilizatsionnyh-platezhey-vozobnovili-v-kazahstane/