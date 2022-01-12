Государственный оператор для работы по утильсбору появится в Казахстане

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сегодня на заседании правительства сообщил, что в Казахстане появится государственный оператор для работы по утильсбору, также будут пересмотрены коэффициенты, передает NUR.KZ.

Министр Сериккали Брекешев заявил, что по поручению президента министерством совместно с представителями общественности, бизнеса и заинтересованных госорганов будут проработаны следующие вопросы:

создание отдельного государственного оператора, либо на базе фонда развития промышленности,

пересмотр ставок утильсбора на транспортные средства, сельхозтехнику, упаковку, кабель и т.д.,

предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.

Брекешев также сообщил, что у "Оператора РОП", компании, которая до вчерашнего дня занималась вопросом утильсбора в Казахстане, на счетах осталось 220 млрд тенге.

Всего за время утильсбора было собрано 691 млрд тенге – 338 млрд тенге были возвращены отечественным производителям, 102 млрд тенге были израсходованы на выплату компенсаций, утилизацию автокомпонентов и другие экологические вопросы, 49 млрд тенге ушло на налоги.

Отметим, что ранее вопросом утильсбора в Казахстане занималось ТОО "Оператор РОП" - вчера Токаев поручил прекратить работу компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950688-gosudarstvennyy-operator-dlya-raboty-po-utilsboru-poyavitsya-v-kazahstane/