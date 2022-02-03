Ограбление ломбарда на 300 млн тенге: подозреваемых задержали в Кызылорде (видео)

Задержание. Кадр из видео: 24.kz

В Кызылорде задержали две группы мародеров, подозреваемых в ограблении самого крупного ломбарда во время массовых беспорядков, передает "Хабар 24".

Следствие установило, что шесть человек похитили ювелирные изделия на 300 миллионов тенге. Часть украшений они прятали на стройке, их удалось вернуть.

Сейчас все фигуранты дела находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК (Кража).

"У подозреваемых изъяты похищенные золотые изделия: 125 колец, 22 колье, 7 браслетов и золотые часы в количестве трех штук. Кроме того, изъят похищенный ими ноутбук", - сообщил начальник отдела управления криминальной полиции ДП Кызылординской области Самат Искаков.

Напомним, ранее стало известно, что золотые изделия на 300 млн тенге похитили из ломбарда в Кызылорде во время беспорядков. На тот момент по делу задержали двоих подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954356-ograblenie-lombarda-na-300-mln-tenge-podozrevaemyh-zaderzhali-v-kyzylorde-video/