Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на оружейные магазины и аэропорт Алматы

Фото: ДП на транспорте

В Алматы задержаны еще двое предполагаемых участников массовых беспорядков, которые грабили оружейные магазины и участвовали в нападении на аэропорт, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

Как сообщили в ДП на транспорте, 30 января был задержан 35-летний житель Алматинской области, который, по версии правоохранителей, вместе с другими лицами в ходе произошедших массовых беспорядков в Алматы совершили нападение на оружейный магазин, а также участвовали в погроме аэропорта.

У подозреваемого мужчины изъяты 6 единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства.

Фото: ДП на транспорте

"Аналогичное задержание произошло 1 февраля. В этот раз полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января со своим знакомым принимали активное участие в массовых беспорядках в Алматы.

В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили 7 единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы", - говорится в сообщении ДП на транспорте.

В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования. Подозреваемые взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954308-zaderzhany-esche-dvoe-podozrevaemyh-v-napadenii-na-oruzheynye-magaziny-i-aeroport-almaty/