Главой компании "Жасыл даму" назначена Жанат Самат

Жанат Самат. Фото: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Жанат Самат назначили главой госкомпании "Жасыл Даму", которая получила функции "Оператора РОП", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжаса Беркинбаева.

Указывается, что Жанат Самат была назначена на новый пост приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева.

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау. Замужем, воспитывает троих детей.

В 2001 году окончила Актауский университет им. Есенова. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангистауской области.

В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отдела разногласий и консультаций, отдела аудита физических лиц, отдела аудита недропользователей.

В 2008 году стала заместителем начальника Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем назначена на должность заместителя председателя правления АО "НК "СПК "Каспий".

С 2014 по 2016 годы работала председателем правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорда.

С 2019 года была советником министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2020 года работала генеральным директором РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

АО "Жасыл Даму" ранее был определен новым оператором по утильсбору в Казахстане. Следом был временно прекращен прием машин на утилизацию. Указывалось, что "Жасыл даму" временно не будет принимать утильсбор из-за проверки "Оператора РОП".

Новые ставки по утильсбору в Казахстане обещали рассмотреть и утвердить до конца февраля наступившего года.

Напомним, 11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП". Глава государства заявил, что деятельность фирмы "вызывает множество вопросов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954036-naznachen-glava-kompanii-zhasyl-damu-smenivshey-operatora-rop/