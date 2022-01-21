Прием машин на утилизацию временно приостановлен в Казахстане

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В Казахстане временно приостановили прием на утилизацию вышедших из эксплуатации автомобилей и сельхозтехники.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", это связано с тем, что сейчас ведется процедура передачи функций и активов компании "Оператор РОП" в государственную собственность.

Напомним, новым администратором по утильсбору стало акционерное общество "Жасыл Даму", которое является подведомственной организацией Минэкологии. Доля участия государства в нем 100 процентов.

Решить все организационные вопросы и наладить работу госоператора планируют в ближайшее время, сообщает телеканал.

Во время своего выступления в мажилисе 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа компании "Оператор РОП" "вызывает много вопросов", а функции оператора по утильсбору должна выполнять госорганизация.

Два дня назад правительство приняло постановление, которым деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.

До конца февраля 2022 года планируется утвердить новые ставки по уитльсбору.

Между тем накануне депутат сената предложил вовсе отменить утильсбор для некоторых видов транспорта в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952235-priem-mashin-na-utilizatsiyu-vremenno-priostanovlen-v-kazahstane/