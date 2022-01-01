Что изменится в жизни казахстанцев в 2022 году

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Минимальная зарплата станет выше, появится порог налоговой задолженности, начнет действовать "налог на Google". Редакция NUR.KZ рассказывает, как изменится жизнь казахстанцев в 2022 году.

2 декабря президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы".

Согласно закону, с 1 января 2022 года в Казахстане устанавливаются:

минимальный размер заработной платы — 60 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 19 450 тенге;

минимальный размер пенсии — 46 302 тенге;

месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.

Также министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы бюджета в 2022 году составят 15,9 трлн тенге.

"Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 26,7 трлн тенге, из них на 2022 год – 8,1 трлн тенге с увеличением на 643,2 млрд тенге к уровню этого года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8%. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", – заявлял глава Минфина.

На повышение зарплаты педагогов, медработников организаций образования предусмотрено 4,3 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,1 трлн тенге. Кроме того, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих предусмотрены средства в сумме 143,4 млрд тенге на 2022 год. В 2022 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено порядка 4,7 трлн тенге. Это 29,3% от общих расходов бюджета.

Как изменится порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений

С 2022 года порог минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений увеличится почти в два раза. В ЕНПФ объясняли, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Казахстанцы раскритиковали это решение. Поэтому его принятие отсрочили до 1 апреля 2022 года.

После официального установления новых порогов достаточности количество вкладчиков ЕНПФ, которые смогут воспользоваться пенсионными накоплениями, сократится в разы, поэтому в следующем году стоит ждать совсем других итогов. Прочитать подробнее о том, как казахстанцы воспользовались возможностью снятия части пенсионных накоплений, можно здесь.

Новые налоги появятся в 2022 году:

Цифровой налог. Так называемый, "налог на Google". Эта мера принята для того, чтобы уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Уплачиваться он будет иностранными компаниями при реализации товаров и услуг через электронные сервисы или интернет-сайты;

Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС, это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Если сейчас для их ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через камеральный контроль.

Что касается налоговой задолженности, то с января 2022 года будет установлен предельный порог налоговой задолженности – 6 МРП, ниже которого решения по аресту счетов применяться не будут.

Также с января 2022 года вводится исчисление налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях.

Кроме того, с начала 2022 года казахстанцам может предоставляться рассрочка по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимого имущества (если не является единственным жильем) налогоплательщика, третьего лица или под банковскую гарантию.

Что касается, оплаты транспортного налога, то ранее казахстанцы были обязаны заплатить его до 31 декабря каждого отчетного года. С 2021 года этот срок был перенесен на 1 апреля. То есть, налог за 2021 автовладельцы должны заплатить до 1 апреля 2022 года.

Также с 1 января 2021 года вступит в силу снижение налога на транспортные средства для малогабаритных фургонов. Они будут облагаться налогом в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это было раннее. Данная норма коснется около 90 тысяч автомобилей.

Добыча криптовалюты также будет регламентирована в Казахстане. С 1 января 2022 года помимо обычных платежей за электроэнергию, майнеры будут вносить дополнительные 1 тенге за каждый использованный киловатт мощности.

Как изменятся ставки на ОСМС в 2022 году:

вырастет размер отчислений работодателей на ОСМС до 3% от оклада сотрудника. Но от заработной платы взносы будут удерживаться по-прежнему в размере 2%;

изменится и ставка взносов для самостоятельных плательщиков с 2 125 тенге до 3 000 тенге (5% от 1 МЗП). Это связано с увеличением размера минимальной заработной платы с 42 500 тенге до 60 000 тенге;

изменится ставка для ИП, владельцев крестьянских хозяйств и лиц, занимающихся частной практикой – с 2 975 тенге до 4 200 тенге (5% от 1,4 МЗП);

вырастет размер единого совокупного платежа для самозанятых граждан, поскольку ЕСП привязан к месячному расчетному показателю. Для жителей городов республиканского и областного значения в 2022 году он составит 3 063 тенге (1 МРП), для жителей других населенных пунктов – 1 531,5 тенге (0,5 МРП).

Государственный язык

Надписи на дорожных знаках, рекламе, ценниках и меню будут оформляться на государственном языке. При необходимости информация будет дублироваться на русском и на других языках.

29 декабря президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".

Об этой инициативе стало известно в октябре 2021 года. Цель законопроекта – установить дополнительные требования по правильному изложению и аутентичности перевода текстов наружной рекламы и вывесок, а также другой визуальной информации на государственном языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949126-chto-izmenitsya-v-zhizni-kazahstantsev-v-2022-godu/