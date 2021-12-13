Как изменятся размеры взносов за ОСМС в 2022 году в Казахстане

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Система обязательного медицинского страхования функционирует в Казахстане с начала 2020 года, она основана на равном доступе застрахованных лиц к медицинским услугам, независимо от размера взносов. Как относятся к этой системе граждане и как изменятся размеры отчислений, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Фонда медицинского страхования, преимуществом застрахованного гражданина в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) является возможность получения более широкого перечня медицинских услуг.

Это такие виды, как:

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний).

Медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

Медицинская помощь в стационарных условиях.

Медицинская реабилитация.

Патологоанатомическая диагностика.

Подготовка посмертного донора.

Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, при оказании медпомощи.

Участники системы страхования

Для того, чтобы воспользоваться широким перечнем медицинских услуг, нужно платить взносы за ОСМС. В связи с этим, участников системы социального медицинского страхования можно поделить на несколько групп.

Граждане платят взносы за себя не только потому, что это предусмотренная законом обязанность, но и потому что каждый человек несет солидарную ответственность перед обществом за свое здоровье.

Ответственность несет и работодатель, производя отчисления за своего работника на ОСМС, создавая условия для прохождения им скрининговых исследований.

И третьим участником является государство, которое создает условия для повышения качества медпомощи и ее доступности.

В результате двухлетней работы ОСМС, люди смогли получить расширенный список качественных медицинских услуг только за счет взносов.

В Фонд социального медицинского страхования (ФМС) часто направляются жалобы от населения о недополучении услуг, отказе в медицинских услугах. Как отмечается, зачастую это связано с не имеющими достаточного опыта в медицинских организациях сотрудниками.

Как изменятся ставки на ОСМС в 2022 году

В следующем году вырастет размер отчислений работодателей на ОСМС до 3% от оклада сотрудника. Но от заработной платы взносы будут удерживаться по-прежнему в размере 2%.

Поскольку в 2022 году будет увеличен размер минимальной заработной платы с 42 500 тенге до 60 000 тенге, изменится и ставка взносов для самостоятельных плательщиков с 2 125 тенге до 3 000 тенге (5% от 1 МЗП).

Соответствующие изменения коснутся ИП, владельцев крестьянских хозяйств и лиц, занимающихся частной практикой – с 2 975 тенге до 4 200 тенге (5% от 1,4 МЗП).

Вырастет и размер единого совокупного платежа для самозанятых граждан, поскольку ЕСП привязан к месячному расчетному показателю. Для жителей городов республиканского и областного значения в 2022 году он составит 3 063 тенге (1 МРП), для жителей других населенных пунктов – 1 531,5 тенге (0,5 МРП).

Также существуют льготные категории населения, за которых взносы платит государство.

Инфографика: Фонд медицинского страхования

Эти категории граждан застрахованы автоматически и все услуги по ОСМС должны получать бесплатно.

Как застраховаться в ОСМС

Для получения статуса "застрахован", от имени соответствующего получателя должны быть оплачены взносы на медицинское страхование за 12 предыдущих месяцев.

Плательщики ЕСП могут получить статус застрахованного при наличии трех последующих платежей. Если не совершить платеж ЕСП своевременно за текущий месяц или заранее, то статус будет утерян, а для его восстановления придется снова ждать наступления третьего последовательного платежа ЕСП, либо погасить задолженность за 12 предыдущих месяцев в качестве самостоятельного плательщика. Поэтому люди стали заранее производить оплату по ОСМС.

Ранее мы сообщали о том, что если у граждан выявлено заболевание, входящее в утвержденный перечень социально значимых заболеваний, медицинские услуги оказываются им в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для их получения пациент должен состоять на диспансерном учете в своей поликлинике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1946584-kak-izmenyatsya-razmery-vznosov-za-osms-v-2022-godu-v-kazahstane/