Утверждены минимальная зарплата и МРП на 2022 год. Токаев подписал закон

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Президент Казахстана подписал закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", – сообщили в Акорде, отметив, что текст документа публикуется в печати.

Из текста закона следует, что с 1 января 2022 года устанавливаются:

минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;

тенге; минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;

тенге; месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;

тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.

60 тыс. тенге – размер заработной платы, о котором говорил президент в своем Послании народу в сентябре этого года. Прежде эта цифра составляла 42,5 тыс.

Кроме того, во время рассмотрения данного законопроекта в октябре глава Минфина сообщил, что в 2022 году расходы составят 15,9 трлн тенге. Социальная направленность бюджета, как отмечал министр, будет сохранена.

"Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 26,7 трлн тенге, из них на 2022 год – 8,1 трлн тенге с увеличением на 643,2 млрд тенге к уровню этого года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8%. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", – заявлял Ерулан Жамаубаев.

Так, по его словам, расходы на развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 трлн тенге, из них в 2022 году – 1,8 трлн тенге. В рамках данных средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медработников.

На развитие системы образования и науки на ближайшие три года предусмотрено 7 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,8 трлн тенге с ростом до 477,1 млрд тенге. На повышение зарплаты педагогов, медработников организаций образования предусмотрено 4,3 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,1 трлн тенге.

Между тем расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 трлн тенге, из них на 2022 год – 2 трлн тенге.

Кроме того, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих предусмотрены средства в сумме 143,4 млрд тенге на 2022 год.

В 2022 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено порядка 4,7 трлн тенге. Это 29,3% от общих расходов бюджета.

В ноябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками, внесенными сенатом в законопроект. Всего их было 107.

"За счет перераспределения резерва правительства увеличены расходы республиканского бюджета в 2022 году на 64,5 млрд тенге, в 2023 году – на 15,1 млрд тенге, в 2024 году – на 6,4 млрд тенге", – сказал депутат Анатолий Бойчин.

Также заявлялось, что осуществлено перераспределение расходов между отдельными госорганами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944992-tokaev-odobril-byudzhet-na-blizhayshie-tri-goda/