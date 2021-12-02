"Два года сидеть без зарплаты не может никто": рестораторы призвали не отменять новогодние корпоративы

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Рестораторы из Казахстана переживают, что с появлением нового штамма коронавируса банкеты вновь окажутся вне закона. Поэтому обратились к президенту и правительству. Предприниматели уверены: если чиновники введут ограничения, бизнес вновь уйдет в подполье.

Рестораторы вовсю готовятся к Новому году. Одни уже внесли предоплату за продукты питания, другие – наняли артистов и дополнительный персонал. Если же правительство решит запретить новогодние банкеты, это добьет бизнес, считают они, сообщает телеканал "Астана".

"Все банкетные залы будут работать "в тень", будут работать "в серую", это самое страшное. Мы заставляем этих людей работать в не правовом режиме, потому что в правовом режиме полтора-два года сидеть без зарплаты не может никто", – говорит ресторатор Мухтар Тойбазаров.

Пострадает не только общепит: на новогодние банкеты работают артисты и салоны красоты. Возможный запрет на корпоративы ударит по всей цепочке, говорит ресторатор, а это сотни предприятий малого и среднего бизнеса.

Против отмены праздника и местные студенты. Наталья Сахарова с друзьями подрабатывают официантами на корпоративах. Это и опыт, и неплохой заработок без вреда для учебы.

"Многим студентом это помогает снимать квартиры, оплачивать жилье, учебу. Многие покупают вещи, чтобы быть независимыми от родителей или от других и это прекрасно", – говорит студентка Наталья Сахарова.

В региональном совете деловых женщин ВКО говорят, что 80% сотрудников в сфере общепита – это женщины. В совете уверены, что отмена корпоративов ударит в первую очередь по ним. Поэтому обращение предпринимателей к властям там поддерживают.

"Предприниматели делают все, чтобы обезопасить свои объекты бизнеса. Они зарегистрировались в Ashyq. Персонал проходит постоянно санитарное обследование. Все для того, чтобы они могли работать и давать заработную плату, платить налоги", – говорит председатель регионального совета деловых женщин ВКО Елена Березинская-Абилова.

По данным телеканала, рестораны и кафе сейчас на свой страх и риск принимают заявки на банкеты. Расписано меню и концертная программа.

Ранее этим же возможным запретом были встревожены и другие рестораторы. Они считают, что отмена новогодних празднований может разрушить бизнес, еще не оправившийся после предыдущих локдаунов.

Отметим, что во вторник уже ввели новые ограничения из-за "омикрон"-штамма коронавируса, также было приостановлено авиасообщение с Египтом. В МОН в свою очередь заявили, что новогодних утренников в школах и детсадах не будет.

Об ограничениях для бизнеса пока речи не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945038-kazahstanskie-restoratory-poprosili-pravitelstvo-ne-otmenyat-novogodnie-korporativy/