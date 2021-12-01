"Мы рухнем": казахстанские рестораторы боятся отмены новогодних корпоративов из-за "омикрона"

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Новый штамм коронавируса "омикрон" напугал казахстанских рестораторов - они боятся, что и в этом году новогодние корпоративы попадут под запрет из-за распространения нового штамма КВИ. Отмена новогодних празднований может разрушить бизнес, еще не оправившийся после предыдущих локдаунов.

Накануне в стране уже ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма КВИ, приостановлено авиасообщение с Египтом. Но об ограничениях для бизнеса пока речи нет.

Между тем, медики обеспокоены темпами распространения нового штамма, передает телеканал "Астана".

"Потому точно такая же ситуация была с предыдущим "дельта" и "бета" вариантами. Его отличает очень огромное количество мутаций в данном конкретном вирусе. Более 50 мутаций. Из них 30 только в шаповидном белке", - объяснил директор Института фундаментальной медицины Тимур Салиев.

Новый штамм КВИ еще недостаточно изучен, но в Минздраве уже предупредили - "омикрон" поражает в основном молодых людей, в возрасте 20-30 лет. Основные признаки омикрон-штамма - усталость, головная боль и повышение температуры тела.

Новый штамм коронавируса переполошил казахстанских чиновников. Врачи Алматы предполагают, что он может вызвать резкий всплеск заражений, а потому советуют горожанам избегать людных мест.

Хотя об ужесточении мер санврачи пока не говорят, тем не менее рестораторы уже опасаются, что из-за нового штамма все новогодние корпоративы вновь попадут под запрет.

"Мы только начали вставать на ноги после жесткого локудауна в прошлом году. И если сейчас отменят новогодние корпоративы, мы совсем можем рухнуть. Потому что сложно держаться на плаву, еще ведь нужно оплачивать зарплату сотрудникам. Вся надежда у нас на декабрь. Но, боюсь, что могут ввести запрет", - поделился своими опасениями ресторатор Ариф Ипек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944786-my-ruhnem-kazahstanskie-restoratory-boyatsya-otmeny-novogodnih-korporativov-iz-za-omikrona/