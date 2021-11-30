Казахстан приостановит авиасообщение с Египтом из-за нового штамма COVID-19

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На онлайн-заседании правительства вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о принятых МВК мерах по недопущению завоза в Казахстан нового штамма коронавируса "омикрон" - среди них ограничение въезда людей из Африки и приостановление авиасообщения с Египтом с 3 декабря, передает корреспондент NUR.KZ.

"Учитывая пассажиропоток с Египта и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного штаммом "омикрон" у прибывшего из Египта, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом", - заявил Шоранов.

Он также сообщил об ограничении въезда в Казахстан иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Малави, Танзании и Гонконга.

Кроме того, обязательное ПЦР-тестирование независимо от вакцинации введут для прибывающих из Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта.

Действовать новые ограничения начнут с 3 декабря.

Отметим, в Минздраве сообщили и о других ограничительных мерах, которые вводятся в Казахстане с декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944564-kazahstan-priostanovit-aviasoobschenie-s-egiptom-s-dekabrya-iz-za-novogo-shtamma-covid-19/