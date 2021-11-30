Новые ограничения ввели из-за "омикрон"-штамма в Казахстане: санврач подписал постановление

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Главный санврач Казахстана подписал новое постановление – им вводятся ограничения в связи с угрозой распространения штамма коронавируса "омикрон". Документ появился на официальном сайте комитета санэпидконтроля.

Одно из ограничений касается тех, кто прибывает в Казахстан авиарейсами.

"Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан", – говорится в тексте постановления.

Исключение составят дети в возрасте до 5 лет, правительственные делегации РК, экипажи авиакомпаний и граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане при документальном подтверждении.

При этом граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны представить справку ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы РК.

Тех, кто прибыл в Казахстан и в течение последних двух недель посещал Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Египет, Израиль, Италию, Канаду, Нидерланды или Чехию, изолируют на дому на 7 дней.

Настоящее постановление вступает в силу в 00:00 3 декабря 2021 года. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее выход данного постановления анонсировал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944732-novye-ogranicheniya-vveli-iz-za-omikron-shtamma-v-kazahstane-sanvrach-podpisal-postanovlenie/