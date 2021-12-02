Президент UFC Дэйна Уайт заразился COVID-19

Дэйна Уайт. Кадр из видео: YouTube/Men’s Health

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что заразился COVID-19 после Дня благодарения, передает CBS Sports.

Тесты 52-летнего Уайта и всей его семьи оказались положительными. Известно, что все они заболели после праздновали Дня благодарения в штате Мэн.

Сам Уайт полностью вакцинирован от COVID-19. Но в минувшее воскресенье начал чувствовать первые симптомы коронавирусной инфекции. На следующий день он сдал тест.

На данный момент вместе с семьей находится на 10-дневной самоизоляции.

Дэйна подтвердил, что после выздоровления сразу же приступит к работе.

"Вы должны оставаться дома и держаться подальше от других людей в течение 10 дней. Это то, что я делаю сейчас… Я собираюсь проводить тестирование каждые два дня, пока не получу отрицательный результат, а затем я вернусь к работе как можно скорее", - сказал Уайт.

Следующее мероприятие UFC назначено в субботу. За титул чемпиона в легчайшем весе поборются Жозе Альдо и Роб Фонт.

Напомним, Уайт рассказал о хронической болезни Конора Макгрегора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944944-prezident-ufc-deyna-uayt-zarazilsya-covid-19/