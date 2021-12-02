Будут ли проводить новогодние утренники в школах и детсадах, рассказали в МОН

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Глава Минобразования в кулуарах сената рассказал, разрешат ли в этом году проводить новогодние торжества в школах и детских садах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что все зависит от постановления главного санврача страны.

"Что касается утренников и других массовых мероприятий, их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям, поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет", - отметил министр.

Между тем, по его словам, решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ.

Напомним, из-за нового штамма "омикрон" в Казахстане ввели новые ограничения. Санврачи советуют гражданам избегать людных мест.

Между тем рестораторы переживают, что на фоне распространения нового штамма КВИ в стране снова запретят новогодние корпоративы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944906-budut-li-provodit-utrenniki-v-shkolah-i-detsadah-rasskazali-v-mon/