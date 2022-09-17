Максима Галкина объявили иностранным агентом в России

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитого российского юмориста и шоумена Максима Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в России. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте российского минюста.

Список обновился вечером в пятницу, 16 сентября.

Так, по информации Министерства юстиции РФ, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Отметим, что в тот же перечень входят такие знаменитости, как рэпер Моргенштерн и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Сейчас Галкин находится в Израиле – туда он переехал после начала военных действий в Украине. Артист неоднократно высказывался на тему войны, а также выступал с ее критикой на своих концертах.

В конце августа – начале сентября супруга Галкина Алла Пугачева появлялась в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988281-maksima-galkina-obyavili-inostrannym-agentom-v-rossii/