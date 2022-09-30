Российские СМИ сообщили об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

Российские СМИ заявили об отъезде певицы Аллы Пугачевой из страны. Предполагается, что Примадонна отправилась в Израиль, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Издание также отмечает, что, по предварительным данным, российская певица уехала вместе с детьми, при этом обратного билета у нее не имеется.

Сама Алла Борисовна никак эти слухи пока не прокомментировала.

Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным уже уезжали из России в Израиль, выразив таким образом свое несогласие с политикой России в отношении Украины. Однако перед новым учебным годом Примадонна все же вернулась домой вместе с детьми.

16 сентября Максима Галкина в России внесли в список иноагентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой. После этого Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990351-rossiyskie-smi-soobschili-ob-otezde-ally-pugachevoy-v-izrail/