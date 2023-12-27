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Высказывания Галкина и Пугачевой повторно проверит Следком России

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Следственный комитет РФ проведет повторную проверку "антироссийских" высказываний Максима Галкина и Аллы Пугачевой по трем статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Алла Пугачева и Максим Галкин могут попасть сразу под три уголовные статьи на родине. Сообщается, что поводом стали последние "антироссийские" высказывания шоумена на концертах в турецкой Анталье и кипрском Лимассоле. Там Галкин сообщал, что спонсирует вооруженные силы Украины и высмеивал атаки украинских дронов на Москву.

Общественники из "Зова народа" подали заявление в Следственный комитет с просьбой "обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина". Издание сообщает, что под удар может попасть и супруга артиста, певица Алла Пугачева - якобы и она не чуралась "антироссийских" высказываний.

В ближайшее время следователи изучат новые материалы и проверят Галкина с Пугачевой по статьям "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", "Содействие террористической деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По каждой из этих статей законодательством страны предусмотрено от 5 до 15 лет лишения свободы.

Пару дней назад Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали 12-летие со дня бракосочетания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052908-vyskazyvaniya-galkina-i-pugachevoy-povtorno-proverit-sledkom-rossii/

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