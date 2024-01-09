Рэперу Vacio, посетившему вечеринку Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат

Российскому рэперу Vacio, появившемуся на скандальной вечеринке Ивлеевой, вручили повестку в военкомат. Сообщается, что его "медотвод" от армии могут пересмотреть, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Российскому рэперу Vacio, оскандалившемуся после появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, перед вторым арестом вручили повестку в военкомат.

Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев, Vacio (Николая Васильева) представители комиссии посетили 7 января, когда тот еще находился в спецприемнике. Как только рэпер отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат, где вручили повестку.

К слову, 25-летний рэпер в армии не служил, так как имеет "медотвод" от армии. Однако Лобарев считает, что данное решение могут пересмотреть и отправить музыканта служить.

"Он был осужден первый раз, потом – второй, сейчас и уголовное дело могут завести. Чтобы сделать прогноз, надо досконально знать дело, исходя из того, что есть на данный момент, может быть разное развитие ситуации", — резюмировал Лобарев.

В первый раз Васильев попал под арест на 15 суток и был оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В России ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Поводом для ареста стало его появление на скандальной вечеринке в одном носке, надетом на гениталии. Сам исполнитель заявил, что никакого отношения к ЛГБТ не имеет.

Второй раз его задержали за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

Скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой

В декабре известная телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями в московском клубе "Мутабор". Дресс-код был "голый" – все звезды появились в полупрозрачных нарядах. Среди гостей мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза и многие другие.

Вечеринка обернулась скандалом – она возмутила российских провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов.

Сама Ивлеева уже дважды принесла публичные извинения, во второй раз это было уже 21-минутное видео, в котором знаменитость даже заплакала. Массовые извинения стали приносить и другие звезды, замеченные на вечеринке. Например, Филипп Киркоров заявил, что знал о дресс-коде, но "не знал о характере событий", позже певец лично объяснился перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Кроме того, в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Истцы требуют перечислить всю сумму в фонд поддержки участников войны "Защитники Отечества".

Недавно суд в Москве признал "голую" вечеринку Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ" в России. После этого суд оштрафовал саму организаторшу на 100 тыс. рублей.