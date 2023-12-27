"Нашли врага народа": в Сети вступились за Ивлееву после ее раскаяний за "голую" вечеринку

Скандал вокруг "голой" вечеринки Насти Ивлеевой не утихает - звезда опубликовала 21-минутное видео, которое она сама назвала "криком души". Саму Ивлееву теперь проверяет налоговая, передает NUR.KZ.

В РФ продолжают обсуждать Настю Ивлееву и ее "голую" вечеринку. Звезды, которые посетили тусовку, один за одним публикуют извинения. В частности, 60-летняя Лолита Милявская отметила, что просто шла отдохнуть, думая, что посещает арт-выставку. Певица призвала всех оставаться людьми. Филиппу Киркорову пришлось объясняться перед пресс-секретарем президента страны Песковым - артист сказал, что был шокирован происходящим и "у него хватило ума дальше не пойти".

Рекламодатели, в свою очередь, отзывают контракты со звездой, а в суд поступил иск против Ивлеевой на 1 млрд рублей.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что актрису и блогершу проверит налоговая. По ее словам, эта проверка может завершиться возбуждением уголовного дела.

Сама Ивлеева опубликовала большое видеообращение к общественности в Instagram в двух частях. Девушка несколько раз плакала. Настя извинялась перед звездными гостями злополучной тусовки, которые тоже попали под раздачу.

"Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку. Происходят отмены, расторжения. Чувствовать себя человеком, который в едином экземпляре несет за это ответственность, очень сложно", - говорит Ивлеева.

В своем монологе она попросила второй шанс у публики.

"Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Я не буду уворачиваться, я готова", - заявила звезда.

В то время как моралисты продолжили обвинять Ивлееву в комментариях, большая часть поклонников заступилась за народную любимицу. Многие сошлись во мнении, что в стране есть проблемы посерьезнее, от которых их попросту пытаются отвлечь.

"Чушь какая, нашли врага народа", "Изгои и козлы отпущения всегда нужны для отвлечения толпы от более важных проблем", "Просто ломают человека из-за вечеринки... Откуда столько моралистов, которые знают, как правильно жить?", "Я конечно в шоке, кайфанули, тусанули да и все, пусть тогда все концерты и праздники отменят", "Половина эстрады на сцене полуголые, и почему-то это никого не смущало", "То есть реальный мрак уже никого не волнует", "Настя, терпения тебе все это пройти", - поддерживают артистку пользователи Сети.

Ранее мы рассказывали, как прошла та самая вечеринка Насти Ивлеевой - все гости пришли в откровенных нарядах.