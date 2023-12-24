"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку

Российская блогерша Настя Ивлеева сделала заявление в соцсети и извинилась за проведение "голой вечеринки", состоявшейся на этой неделе, передает NUR.KZ.

В своем видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте, Ивлеева заявила, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно.

"Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ.

Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации", – рассказала она.

Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями. Дресс-код был "голый" – все звезды появились в полупрозрачных нарядах.

Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".