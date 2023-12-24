Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку

Опубликовано:

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российская блогерша Настя Ивлеева сделала заявление в соцсети и извинилась за проведение "голой вечеринки", состоявшейся на этой неделе, передает NUR.KZ.

В своем видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте, Ивлеева заявила, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно.

"Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ.

Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации", – рассказала она.

Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями. Дресс-код был "голый" – все звезды появились в полупрозрачных нарядах.

Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052338-mne-zhal-ivleeva-izvinilas-za-goluyu-vecherinku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.