"Что вы там устроили?": Киркоров объяснился перед Песковым за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой
Опубликовано:
Российский певец Филипп Киркоров ответил пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на вопрос о "голой" вечеринке Ивлеевой. Он рассказал, как оказался на скандальном мероприятии.
По данным Starhit, Киркоров и Песков встретились за кулисами премьеры ледового шоу "Вечера на хуторе", которое представила супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка.
Киркоров же озвучил одну из ролей в постановке.
Дмитрий Песков тепло поприветствовал артиста за кулисами, обнял. В ходе их беседы разговор зашел о недавнем скандальном мероприятии Насти Ивлеевой.
"Что вы там устроили?" - спросил Киркорова Дмитрий Песков.
После этого Филипп рассказал, как попал на "голую" вечеринку.
"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… говорю: "Катя, - это моя помощница - только бэкстейдж и цветочки", - заявил Киркоров.
Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой
Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями. Дресс-код был "голый": все звезды появились в полупрозрачных нарядах.
Мероприятие возмутило некоторых блогеров, депутатов Госдумы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".
Позже российская блогерша Настя Ивлеева сделала заявление в соцсети и извинилась за проведение "голой" вечеринки.
"Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052375-chto-vy-tam-ustroili-kirkorov-opravdalsya-pered-peskovym-za-uchastie-v-goloy-vecherinke-ivleevoy/