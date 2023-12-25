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"Что вы там устроили?": Киркоров объяснился перед Песковым за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров ответил пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на вопрос о "голой" вечеринке Ивлеевой. Он рассказал, как оказался на скандальном мероприятии.

По данным Starhit, Киркоров и Песков встретились за кулисами премьеры ледового шоу "Вечера на хуторе", которое представила супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка.

Киркоров же озвучил одну из ролей в постановке.

Дмитрий Песков тепло поприветствовал артиста за кулисами, обнял. В ходе их беседы разговор зашел о недавнем скандальном мероприятии Насти Ивлеевой.

"Что вы там устроили?" - спросил Киркорова Дмитрий Песков.

После этого Филипп рассказал, как попал на "голую" вечеринку.

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… говорю: "Катя, - это моя помощница - только бэкстейдж и цветочки", - заявил Киркоров.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой

Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями. Дресс-код был "голый": все звезды появились в полупрозрачных нарядах.

Мероприятие возмутило некоторых блогеров, депутатов Госдумы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".

Позже российская блогерша Настя Ивлеева сделала заявление в соцсети и извинилась за проведение "голой" вечеринки.

"Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052375-chto-vy-tam-ustroili-kirkorov-opravdalsya-pered-peskovym-za-uchastie-v-goloy-vecherinke-ivleevoy/

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