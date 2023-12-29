Суд вынес приговор Ивлеевой за проведение "голой" вечеринки (видео)

Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Настю Ивлееву за организацию скандальной "голой" вечеринки, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей (511 тыс. тенге по нынешнему курсу – прим. ред.)", – заявили в суде.

Уточняется, что Настю Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

По данным суда, блогер организовала мероприятие, известное как Almost naked (Почти голый), в котором приняли участие не менее двухсот человек.

"При проведении вечеринки "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте", – говорится в сообщении.

Скандал с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой

Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями. Дресс-код был "голый" – гости должны были появиться в почти обнаженном виде.

Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".

Позже сама Ивлеева сделала заявление в соцсети и извинилась за проведение "голой вечеринки".

Затем российский певец Филипп Киркоров ответил пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на вопрос о "голой" вечеринке Ивлеевой. Он рассказал, как оказался на скандальном мероприятии.

Тем временем в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за вечеринки в клубе "Мутабор", на которой действовал дресс-код almost naked ("почти голый").

Через несколько дней Ивлеева опубликовала 21-минутное видео, которое она сама назвала "криком души". Ее саму теперь проверяет налоговая.

Также суд в Москве признал "почти голую" вечеринку Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ". В России это движение признано экстремистским и запрещено в стране.