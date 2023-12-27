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"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "пропагандой ЛГБТ" в России

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Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Суд в Москве признал «почти голую» вечеринку Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ". В России это движение признано экстремистским и запрещено в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление суда.

Лефортовский суд Москвы официально признал, что вечеринка блогерши и актрисы Насти Ивлеевой была направлена на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом говорится в решении суда по делу рэпера Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), который был арестован на 15 суток после участия в мероприятии.

Напомним, музыкант пришел на тусовку в одном носке, после чего его отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и «ЛГБТ-пропаганде», и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Сама Ивлеева опубликовала 21-минутное видео в двух частях, которое назвала "криком души". Звезда попросила у публики второй шанс. Публика вступилась за блогершу, пожелав ей терпения. Отметим, в суд поступил иск против Ивлеевой на 1 млрд рублей. Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина также сообщила, что актрису и блогершу проверит налоговая. По ее словам, эта проверка может завершиться возбуждением уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052948-goluyu-vecherinku-ivleevoy-ofitsialno-priznali-propagandoy-lgbt-v-rossii/

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