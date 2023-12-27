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"Зашел не в ту дверь". Артисты массово извиняются за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, а против нее подан иск на 1 млрд рублей

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Настя Ивлеева позирует
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

В Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей из-за вечеринки в клубе «Мутабор», на которой действовал дресс-код almost naked («почти голый»). Судя по карточке дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, иск принят к рассмотрению.

Как рассказали агентству «РИА Новости» в суде, истцы считают, что вечеринка нанесла им моральный вред. Телеграм-канал Shot пишет, что подписи под документом поставили 23 человека, они требуют перечислить всю сумму в фонд поддержки участников войны «Защитники Отечества».

Инициатором коллективного иска, по данным российских СМИ, стал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Ранее он заявлял в интервью газете «Известия» о намерении подать иск к Ивлеевой.

Кроме того, по информации РБК, оператор мобильной связи МТС снял с эфира свою рекламу с участием Ивлеевой и рассматривает вариант исключения телеведущей из всех своих рекламных продуктов.

Ранее во вторник, 26 декабря, артисты Филипп Киркоров и Дима Билан извинились за видео с вечеринки Насти Ивлеевой. По словам Киркорова, он знал о дресс-коде, но «не знал о характере событий». «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — объяснил поп-певец.

Дима Билан, в свою очередь, отметил, что посещение светских мероприятий — это часть его профессии, и что хотя он знал о дресс-коде, не представлял, что будет происходить на вечеринке Ивлеевой.

Следом за ними обращение опубликовала и певица Лолита Милявская, в котором сказала, что она и другие участники «шли на арт-выставку, на арт-объект». В интервью РБК Лолита Милявская рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. По словам певицы, ее также «вырезают из эфиров».

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала певица РБК.

Свое появление на вечеринке Ивлеевой также прокомментировала журналистка Ксения Собчак.

В своем видеообращении журналистка подчеркнула, что вечеринка не планировалась как «публичная история». Также она сказала, что для подобных провокационных и эпатажных вечеринок «надо аккуратно выбирать время». «Сейчас не оно», — сказала Ксения Собчак. Она попросила извинения у всех, кого мог «задеть» ее внешний вид.

«Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности», — заявила журналистка.

Ранее организовавшая вечеринку Настя Ивлеева записала видеообращение, в котором извинилась за распространенные видео со своей вечеринки. Русская служба Би-би-си во вторник, 26 декабря, обратила внимание на то, что из инстаграма Ивлеевой почему-то пропали антивоенные посты.

Один пост представлял собой черный квадрат с подписью «НЕТ ВОЙНЕ». Во втором посте была картинка с голубем и призывом к российским властям прекратить военные действия и начать мирные переговоры.

«Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти», — говорилось в публикации.

«Совершенно невинная» вечеринка

Сразу после вечеринки участники мероприятия комментировали события вечера 20 декабря совсем по-другому. Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Тогда она не говорила, что считает время для проведения вечеринки неподходящим.

«Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское», — написала тогда Ксения Собчак.

Певица Лолита Милявская в разговоре с изданием News.ru утверждала, что вечеринка была «совершенно невинная»: «Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая, ни одного голого тела».

Закрытая вечеринка состоялась в клубе «Мутабор» 20 декабря (на следующий день прошла вторая часть, куда можно было приобрести билеты). На нее пришли многие известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Джиган, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие.

По условиям дресс-кода, участники должны были появиться в клубе почти обнаженными. Многие из них действительно выбрали полупрозрачную одежду.

После того как кадры с вечеринки появились в интернете, российские провоенные блогеры, депутаты Госдумы, общественные и православные активисты выразили возмущение и призвали привлечь к ответственности ее организаторов и участников.

Требования проверить обстоятельства «пира по время войны» в прокуратуру и МВД отправило консервативное религиозное движение «Сорок сороков».

Правое движение «Зов народа» направило похожее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева, главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила за бойкот участников мероприятия «на государственном уровне».

Одного из участников, рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и «ЛГБТ-пропаганде», и оштрафовали на 200 тысяч рублей. В минувшую пятницу, 22 декабря, государственное агентство «РИА Новости» опубликовало видео, на котором рэпер Vacio приносит извинения «за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052805-zashel-ne-v-tu-dver-artisty-massovo-izvinyayutsya-za-uchastie-v-goloy-vecherinke-ivleevoy-a-protiv-nee-podan-isk-na-1-mlrd-rubley/

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