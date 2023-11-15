"Вылечился морально и физически": Али Окапов рассказал, что возвращается домой из Таиланда

Певец Али Окапов, подвергшийся травле в Сети после награждения орденом "Құрмет", рассказал, что его отпуск в Таиланде подошел к концу. За это время он успел не только отдохнуть, но и поработать, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Али Окапов с семьей улетел на отдых в Таиланд. Артист отметил в новой публикации в Instagram, что отпуск подошел к концу.

"Я почти выздоровел, набрал пару кг, немного отошел морально и провел неделю с семьей. За это время закончил работу над треком для группы Assyl (Soonbe), закончил работу над новым клипом с Ayree (Asygamyn), который выйдет на днях.

Приостановил работу над большим проектом, дистанционно поменял и подготовил машину к зиме, почти закончил запись инструментов к новому аккустическому альбому Розы Рымбаевой.

Готовился к пресс-конференции как спикер ко дню борьбы со СПИД, запланировал 7 сольных концертов мамы по Казахстану, ну и распланировал мелкие съемки, небольшой live концерт. А самое главное - отдохнул", - отметил он.

Али также рассказал, каких успехов достиг за эти дни его маленький сын. Для отца это самые важные события в жизни.

"За эту поездку у Зейна прорезался третий зуб, он научился нескольким новым навыкам и начал уже ярко показывать характер, это тоже нужно", - продолжил Али.

Он поблагодарил супругу и маму за то, что они организовали этот отдых для него и были рядом.

"Спасибо за то, что в самый трудный момент бросили всю работу и увезли меня на отдых, вылечили морально и физически. А теперь пора возвращаться домой. Творить, расти, худеть и работать. Соскучился по дому", - заявил певец.

"Столько дел сделал! Если ты так отдыхаешь, то как ты работаешь?!", "Завистников всегда много, главное, что у тебя чистое сердце и ты усердно работаешь", "Али, будьте морально и психологически сильным. Ты джигит! Должен быть сильным. Твоя музыка качественная, современная, профессиональная. Дальше твори. Ты никому не должен доказывать что-то", - высказались подписчики.

Напомним, в октябре Али Окапова наградили орденом "Құрмет". Однако после хейта в Сети певец заявил, что готов отказаться от всех наград.

За артиста вступился музыкант Иманбек. Окапов написал еще один пост в соцсетях, где анонсировал свое интервью с Динарой Сатжан.

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала отказ Али от наград. Роза Рымбаева впервые высказалась о скандале с награжением ее сына орденом "Құрмет".